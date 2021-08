A Prefeitura de Formosa inaugurou na manhã deste domingo (1), aniversário de Formosa, a obra do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD III. A instituição vai oferecer tratamento para os dependentes de álcool e dependentes químicos de forma geral.O tratamento inclui regime de internação, com a dedicação 24 horas por dia dos profissionais, que contará com psicólogo, psiquiatra, assistente social, clínico geral, educador físico, terapeuta ocupacional, entre outros.O espaço do CAPS AD III está equipado com cozinha, refeitório, dormitórios, sala de atividades coletivas, banheiros e quartos para pessoas com necessidades especiais, espaço externo, sala de TV, além das salas de atendimentos diversos.Na coordenação da instituição está a psicóloga Keren Hapuque, que também é assistente social, com pós-graduação em Saúde Mental, Álcool e Drogas.O atendimento é prioritário para moradores de Formosa, onde deve ser apresentada documentação completa da pessoa interessada, afim de ser realizada avaliação e triagem da situação.A obra havia se iniciado há 6 anos e tinha ficado paralisada desde então. Para terminá-la, o prefeito Gustavo Marques investiu recursos do município, considerando a importância da instituição; além de prover todos os recursos recomendados pelo Ministério da Saúde. Entre eles acomodações para pelo menos 15 pessoas internas, além dos atendimentos que não necessitam internação.“Essa obra vai nos ajudar a não ter que mendigar para outras cidades que recebam pessoas em situação de dependência química, que deixa tantas famílias aflitas, e as vezes terminam com a destruição de vidas causando dores que ficam para sempre. É uma alegria enorme poder oferecer isso a nossa cidade!“, disse o prefeito Gustavo Marques.