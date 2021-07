Iniciou em Formosa (GO), a campanha "Vacina contra a Fome", é uma sugestão para quem for se vacinar contra a covid-19 nas Unidades Básica de Saúde ou no Parque de Exposições leve 1kg de alimento não perecível para doar.

A ação visa ajudar as famílias que estão passando por dificuldades por conta da pandemia de covid-19.

A doação de 1kg de alimento é só um pedido, a pessoa não é obrigada a levar para se vacinar. Não é obrigatório.