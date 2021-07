A Prefeitura de Formosa lançou na noite desta quinta-feira (1), as realizações dos primeiros seis meses deste ano.O prefeito Gustavo Marques apresentou o primeiro vídeo com os desafios que o município enfrentou nesta que é a maior crise sanitária dos últimos tempos.Gustavo, em seu gabinete na Prefeitura de Formosa, apresentou números: Acesso às UTIs; mais de 65 mil pessoas na rede municipal de saúde. Mais de 15 mil atendimentos no centro de reabilitação; no social foram mais de 12 mil serviços prestados; mais de 10 mil refeições servidas para pessoas em situação de rua; estruturação na rede sociassistencial, obras paradas foram licitadas. No vídeo também mostra a aguardada obra dos viadutos na entrada de Formosa.Confira o vídeo: