Formosa amanheceu com a operação Críton nas ruas. A operação desencadeada na manhã desta segunda-feira (16) foi realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas residências de ex-vereadores e ex-secretário do município, bem como no gabinete da presidência da Câmara de Vereadores.As buscas foram decretadas pelo juiz FERNANDO OLIVEIRA SAMUEL, da 2ª Vara Criminal. Segundo o MPGO, a Investigação desenvolvida descobriu que entre os anos de 2012 e 2016 prefeitos e secretários de Formosa articularam e executaram um elaborado esquema criminoso de dispensa indevida de licitações.Segundo o MPGO, por meio das dispensas, centenas de apadrinhados e apoiadores políticos foram ilegalmente contratados para prestar serviços na prefeitura sem a realização de concurso público. Os crimes praticados no período foram possíveis mediante o emprego fraudulento de uma Cooperativa de Catadores de Lixo (COOPERATIVA RECICLA) que intermediava as contratações, e resultou em prejuízos milionários aos cofres públicos, cerca de R$20 milhões de reais.Em razão destes fatos delituosos, os ex-prefeitos PEDRO IVO DE CAMPOS FARIA e ITAMAR SEBASTIÃO BARRETO, além dos ex-secretários ABÍLIO DE SIQUEIRA FILHO, EDUARDO LEONEL DE PAIVA e GILMAR FRANCISCO DE SOUSA, e da funcionária da Cooperativa FLAVINEIDE ROCHA, foram condenados em julho deste ano a penas de detenção que variam de 3 a 5 anos, a serem cumpridas em regime aberto, e ao ressarcimento dos cofres municipais no âmbito da operação TREBLINKA, realizada em julho de 2019. Cabe recursos das referidas sentenças.O Ministério Público, nesta segunda fase, busca responsabilizar os agentes políticos da época que se valeram da condição de vereadores e secretário para solicitar vantagem indevida, consistente em contratações sabidamente ilegais de seus protegidos políticos, via Cooperativa de catadores de lixo, para a prestação de serviços ao Poder Público municipal, o que configura o delito de corrupção passiva. A operação é coordenada pelo promotor de justiça Douglas Chegury e o delegado regional de polícia civil José Antônio Sena. Em caso de condenação, os investigados estão sujeitos a uma pena de reclusão de 02 a 12 anos.A operação CRÍTON é uma referência ao diálogo travado entre o filósofo grego Sócrates e seu discípulo CRÍTON (ano 399 a.c) acerca dos conceitos de justiça e de dever. Sócrates fora condenado à morte e recusou a proposta de CRÍTON para fugir da prisão, pois entendia que a injustiça da condenação não poderia ser corrigida pela injustiça da fuga. Assim, o filósofo acatou a sentença e ingeriu o veneno cicuta.