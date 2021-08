A Prefeitura de Formosa em parceria com a Agência Goiana de Habitação está promovendo as inscrições para o cartão reforma. Os beneficiados serão os moradores do bairro Padre José e do Conjunto Residencial Netinho.O recurso é a emenda federal da bancada do Estado de Goiás e vai contemplar 100 famílias com o cartão reforma. A verba destinada é no valor de R$ 2,5 milhões, cada família contemplada vai ter até R$ 25 mil reais para a reforma residencial.As regras do programa habitacional definem que a Prefeitura escolhe apenas dois bairros a serem contemplados, e que atendam certos requisitos, como: o bairro estar com todas as residências escrituradas, a renda per capita do bairro não ultrapassar o valor de três mil reais e estar inserido na Zona Especial de Interesse Social.Para ser um dos beneficiados do programa residencial é exigido: Ter mais de 18 anos ou ser emancipado, a renda da família deve ser de até R$ 2 mil reais, a família estar inscrita no CadÚnico e a residência estar devidamente escriturada e regularizada. O beneficiário não pode ter recebido recursos oriundos da OGU, FAR e FDS nos últimos 10 anos.A Prefeitura de Formosa por meio de suas equipes está fazendo a pré-seleção de famílias que cumprem os requisitos. A Agência Goiana de Habitação revisa os documentos e a Caixa Econômica Federal realiza a triagem final da documentação. Depois acontece a homologação de quais famílias serão beneficiadas.Já há uma tenda de apoio montada pela Prefeitura no bairro Padre José próximo à UBS 17, na quadra da Escola Municipal Eduardo de Sousa Lobo e no Conjunto Habitacional Netinho. Para dúvidas a população pode ir nesses pontos de apoio ou procurar a Secretaria Municipal de Obras no telefone (61) 3981-1042.