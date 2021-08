A Prefeitura de Formosa acabou de divulgar que já foram 83.026 doses aplicadas somando a primeira dose, segunda dose e dose única. Foram 65.116 aplicações na primeira dose, 14.470 na segunda dose e 3.440 na dose única. Os dados são do dia 20 de janeiro de 2021 a 13de agosto de 2021.Os pontos de vacinação ficam no Parque de Exposições Agropecuárias e na Unidade Básica de Saúde da Formosinha.A segunda dose segue sendo aplicada nos postos: Unidade Básica de Saúde da Vila Carolina e no Jardim Califórnia.