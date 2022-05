Aconteceu na noite de sábado (28), o 2º dia da novena do Divino Espírito Santo, na Catedral Imaculada Conceição.A transmissão foi pela Rádio Imaculada e nas redes sociais da Catedral de Formosa. A cerimônia foi celebrada pelo Padre João Manoel.Aconteceu bênção ao Poder Executivo; Comerciantes; Agropecuaristas; Grupo de Oração Rainha da Paz; Amigas de Jesus e Grupo de Oração Maranata.A Festa do Divino Espírito Santo 2022 acontece entre os dias 27 de maio a 5 de junho. O tradicional giro da folia da cidade acontece no sábado, 4 de maio. A festa tem como Imperatriz Danyela Fernandes; Foliã Rayanny Pacífico; Pároco Padre João Manoel; Vigário Paroquial Padre Antônio Carlos e Francisco Keison e Bispo Diocesano Dom Adair José.Confira a transmissão: