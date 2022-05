As participantes do projeto Nasce uma Mãe receberam hoje o enxoval e uma pequena lembrança da Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.As mães que desejarem participar da próxima edição podem entrar em contato com a secretaria pelo número 3981-1082.A primeira edição 2022 do projeto “Nasce uma Mãe” foi um sucesso! As gestantes que participaram assiduamente dos encontros receberam hoje o enxoval e uma pequena lembrança! A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde realizaram durante 6 encontros, palestras e rodas de conversa com temas relevantes para o momento que as gestantes estão passando. Em nota a Prefeitura de Formosa elogia “O encerramento foi muito emocionante, todas se sentiram acolhidas e estão prontas para a chegada do bebê!”, disse.