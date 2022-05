Festa do Divino Espírito Santo em Formosa-GO

Inicia na madrugada da sexta-feira (27), a alvorada festiva da Festa do Divino Espírito Santo 2022. O ponto de partida é a Catedral Nossa Senhora Imaculada Conceição, no centro da cidade.Todos os dias às 18h30 acontecerá o momento devocional; às 19h a Santa Missa e às 20h as barraquinhas, binguinhos e leilões.PROGRAMAÇÃO27/05 - Alvorada Festiva - 04h27/05 - Padre Raifran28/05 - Padre João Manoel29/05 - Dom Dilmo30/05 - Padre Ary31/05 - Padre Pedro01/06 - Padre Darci02/06 - Padre Joaquim03/06 - Padre Roger (Canção Nova)04/06 - Padre Keison, 06h04/06 - Padre Antônio - 19h05/06 - Dom Adair