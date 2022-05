Já foram 209.876 doses aplicadas contra a covid-19 desde o início do “Imuniza Formosa”, em 20 de janeiro de 2021.Foram 92.170 na 1ª dose; 77.389 na 2ª dose; 3440 na dose única; 28.730 na dose de reforço e já 1.957 na 4ª dose.O público infantil também tem participado da imunização. Na primeira dose infantil já foram aplicadas 4.244 doses e na segunda dose infantil 1.946 doses.A campanha segue combatendo o coronavírus. Nesta sexta-feira (20), os idosos do programa feliz idade receberam a 4ª dose contra a covid-19. A Prefeitura de Formosa foi no local das oficinas para imuniza-los.