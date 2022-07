O município de Formosa conseguiu decisão no Tribunal de Justiça de Goiás que deferiu o efeito suspensivo para a liminar da Vara das Fazendas Públicas da Comarca de Formosa que proibia a realização da 70ª Expoagro de Formosa. A festa, após a decisão do desembargador, vai ocorrer.Na decisão, o desembargador Marcus da Costa Ferreira destacou que “Deve ser ponderado que a maioria dos artistas já foram pagos e toda estrutura da festa, que se inicia amanhã, já está montada e movimenta e economia local, de modo que a suspensão do evento certamente implicaria em enorme prejuízo ao erário. Lado outro, não se olvide que as supostas irregularidades ainda se encontram na fase de investigação, dependendo de amplo lastro probatório, não restando evidenciado até o presente momento debilidade financeira, até mesmo porque os valores gastos com o evento decorrem do Fundo Municipal de Cultura”, disse.Sobre as contas públicas, o desembargador do Tribunal “Ademais, pelos documentos acostados, verifica-se que o município agravante vem cumprindo o limite constitucional para aplicação em políticas públicas”, revela. O desembargador também destacou “Se mostrando desarrazoada, a suspensão do evento. Por tais razões defiro o efeito suspensivo requestado”, decidiu.O prefeito Gustavo Marques comemorou “Há 2 anos nós pedimos a vocês que ficassem em casa. Agora peço a vocês que vamos fazer a festa mais bonita que Formosa já viu! Com nossas famílias, em paz, com segurança. E pedindo a todos vocês, os que não e os que teriam condição de pagar e querem ver os shows, querem participar, estou aqui dando em primeira mão a notícia que nós teremos sim nossa Expoagro de Formosa. Com muita tranquilidade, com paz no coração, com muita luta, com muita força, e com muita fé”, salienta.