Aconteceu nesta quarta (27), o evento “Sebrae em campo”, uma parceria do Sebrae e Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Agricultura.O programa Sebrae em campo tem como objetivo diagnosticar e propor soluções para tratamento dos problemas de gestão e tecnologia das pequenas propriedades rurais do Estado de Goiás.“Hoje foi entregue o resultado desse plano. Foram diagnosticadas 20 propriedades e para cada uma foi proposto um plano de ação e investimento”, diz a Prefeitura de Formosa. Além disso, os agentes do agronegócio da Caixa também apresentaram aos produtores rurais linhas de crédito disponíveis.