Com a chegada das fortes chuvas a Defesa Civil, secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde e Agricultura, junto com o Corpo de Bombeiros, estão elaborando um estudo para execução do Plano de Contingência Municipal.A ideia é dar o devido suporte para as famílias da zona rural que vivem em situação de risco por causa da previsão de fortes chuvas nos meses de dezembro e janeiro.Nos próximos dias serão feitos diagnósticos dos territórios com a finalidade de tomar providência preventiva.Segundo a Defesa Civil, o grande volume de chuvas pode causar isolamento na zona rural, desabastecimento de alimentos e insumos e aumento dos níveis de água dos rios.