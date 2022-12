A Prefeitura de Formosa encerrou os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres em solenidade no Museu Couros.Os 16 dias de ativismo é uma campanha anual e internacional que tem o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres no mundo. É uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.Durante os 16 dias de ativismo, foram várias ações atividades voltadas ao tema:Cursos da FINATECAula de Defesa PessoalCampanha Dignidade FemininaCampanha Laço BrancoRodas de conversaSala de Acolhimento (Lilás) no IML“Foram 16 dias de grande importância para a garantia dos direitos das mulheres. Continuamos contando com o apoio de cada um de vocês para mobilizarmos mais pessoas para esta luta! Vamos unir forças para lutar pela vida e dignidade de todas as mulheres formosenses!”, diz a Prefeitura de Formosa.