Na manhã deste sábado (10), foi realizado o Natal Solidário pela empresa Boa Safra em parceria com a Prefeitura Municipal de Formosa.Foi uma manhã divertida e com muita alegria. As crianças ganharam presente, brincaram e tiveram a oportunidade de conhecer o Papai Noel.Foi oferecido pipoca, cachorro quente e refrescos.Cada criança poderia escolher entre bola, boneca, carrinhos, entre muitos outros brinquedos doados pela empresa.