O município de Formosa (GO) será contemplado com mais de R$ 5 milhões em recursos destinados pelo deputado federal Professor Alcides (PL-GO). Os investimentos abrangem áreas estratégicas como saúde, turismo, lazer e infraestrutura rural, fruto de uma articulação direta entre o parlamentar e a gestão da prefeita Simone Ribeiro (UB).Segundo a prefeita, a parceria com o deputado tem sido essencial para impulsionar o desenvolvimento da cidade. "Eu nunca tive dúvidas de que nossa cidade será próspera. Mas prosperidade não acontece por acaso. Ela se constrói com trabalho, visão de futuro e, principalmente, com as parcerias certas", declarou.Entre os recursos já garantidos — alguns já liberados e outros em fase de execução — estão:• R$ 1 milhão para investimentos no turismo local• R$ 1,4 milhão para recuperação de estradas na zona rural• Construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS)• R$ 800 mil já repassados ao município para reforço no setor de saúde• Aquisição de caminhão e patrola para a ampliação da frota municipal• Recursos destinados à implantação de academias ao ar livre e parquinhos públicosA administração municipal reforça que continuará buscando parcerias institucionais e recursos públicos que resultem em melhorias reais para a população. Simone Ribeiro acredita que Formosa pode se tornar um polo estratégico no Entorno do DF e Nordeste Goiano. Para consolidar esse papel, ela defende a ampliação dos investimentos em diversas áreas, de forma a acelerar o progresso e garantir mais qualidade de vida para os formosenses.