A delegação liderada pelo governador Ronaldo Caiado, em uma missão comercial ao Japão, tem fortalecido a posição de Goiás como um destino atraente para empresas estrangeiras de variados setores. Durante três dias, o governo recebeu propostas de investimentos privados que totalizam R$ 2,7 bilhões, com expectativas de contribuições ainda mais significativas nos anos seguintes.Na segunda-feira (15/07), o governador presenciou a assinatura de um contrato que possibilita a exportação de veículos fabricados na instalação da HPE, subsidiária da Mitsubishi Motors localizada em Catalão, para países na América Latina.Até esse momento, a planta tinha permissão apenas para produzir veículos para o mercado brasileiro. Recentemente, a montadora anunciou um investimento de R$ 4 bilhões até 2032 para expandir suas atividades no estado.O governo também teve a oportunidade de conhecer a tecnologia da startup japonesa Tsubame, dedicada à geração de amônia verde, um insumo essencial para a fabricação de fertilizantes agrícolas. Conforme informado pela empresa, será investido um total de R$ 200 milhões na construção de uma fábrica em Mineiros, dentro de uma planta do grupo Atvos. A previsão é que a obra comece em 2026, com o início das operações em 2027.Elementos de terras rarasAlém de garantir investimentos privados, o governador apresentou ao governo japonês as oportunidades de Goiás na exploração de elementos de terras raras (ETRs). O solo goiano possui jazidas promissoras nas regiões Nordeste (Nova Roma, Monte Alegre, Cavalcante) e Oeste (Iporá). Ademais, há uma grande mineradora em Minaçu que já está operando, com foco exclusivamente nesses produtos.Os ETRs são empregados em veículos elétricos, baterias, equipamentos militares e data centers, entre outros.O ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Ogushi Masaki, informou que o país adquire esses produtos, principalmente, da China e busca diversificar suas fontes de importação. Ele declarou que existem empresas interessadas em se estabelecer em Goiás e que uma delegação visitará o estado na segunda quinzena de agosto.Outras reuniões no JapãoUma reunião com líderes do Banco Japonês para Cooperação Internacional (JBIC) abordou a formalização das operações da instituição em Goiás. O JBIC, que é vinculado ao governo japonês e financia projetos internacionais, mantém relações com o Brasil desde 1958, mas nunca havia operado no estado de Goiás. Durante o encontro, foi expressado apoio aos projetos que estão sendo desenvolvidos no estado.Caiado também teve uma audiência com a ministra dos Negócios Estrangeiros do Japão, Arfiya Eri, para discutir a expansão do mercado japonês para a carne bovina produzida em Goiás.Ele enfatizou que, neste ano, o estado foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como livre de febre aftosa sem a necessidade de vacinação. Em junho, o Brasil atingiu um marco histórico no abate de gado bovino, superando a marca de 1 milhão de animais, e o estado alcançou a terceira posição no ranking nacional.EtanolDurante compromissos no país asiático, o governador Ronaldo Caiado recebeu uma confirmação positiva sobre uma negociação que estava em andamento no Brasil, envolvendo a biorrefinaria Inpasa. Com o apoio da Prefeitura de Rio Verde e do Estado, a maior produtora de etanol de milho do Brasil estabelecerá sua primeira unidade em Goiás nesta cidade.O investimento será de R$ 2,5 bilhões para a construção da usina, com a expectativa de criar aproximadamente 3 mil postos de trabalho.