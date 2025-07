Uma pesquisa conduzida pela Emater Goiás revelou que 90% dos agricultores atendidos pelo programa Agro é Social observaram um incremento na renda familiar em 2024. O estudo entrevistou cerca de duas mil pessoas que participaram dos cursos de capacitação e receberam o Crédito Social, um auxílio destinado a agricultores que desejam iniciar ou expandir seus negócios.Conforme os dados, 83% dos participantes conseguiram implementar suas iniciativas agrícolas com a assistência técnica da Emater. O estudo também indica que 82% dos agricultores afirmam que os projetos que implementaram já resultaram em um aumento na produção e na renda. Mais de 60% passaram a comercializar em feiras e mercados locais, fortalecendo o empreendedorismo rural e contribuindo para a economia das cidades e comunidades rurais.De acordo com Rafael Gouveia, presidente da Emater Goiás, os resultados destacam a relevância de unir crédito à assistência técnica. Um exemplo de quem já está colhendo os frutos dessa iniciativa é a produtora rural Tatiely, residente do assentamento Canudos, em Campestre. Ela participou do curso de Avicultura promovido pela Emater Goiás e obteve o Crédito Social, que a possibilitou expandir a produção de galinhas caipiras em sua propriedade.Balanço de 2024Em 2024, o programa capacitou 5.855 agricultores em 121 municípios. Ao longo das sete edições do Agro é Social, foram distribuídos 4.612 cartões do Crédito Social, com valores de até R$ 5 mil cada, para apoiar novos negócios rurais.Para Janete Rocha, coordenadora do programa, a supervisão técnica é fundamental para assegurar que os recursos sejam utilizados adequadamente.Agro é SocialO Agro é Social é uma iniciativa do Governo de Goiás, executada por meio da Emater, em colaboração com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e o Goiás Social. O programa proporciona capacitação e oferece condições e oportunidades para aqueles que desejam abrir ou expandir seus próprios empreendimentos.As formações são ministradas por profissionais da Emater, que abordam temas como Avicultura, Apicultura, Bovinocultura, Panificação, Produção de Doces Artesanais, Horticultura, entre outros.Os agricultores que atendem aos requisitos estabelecidos são contemplados com o cartão do Crédito Social, que oferece um suporte financeiro de até R$ 5 mil, destinado à aquisição de materiais e maquinários para suas operações agrícolas. Esta assistência tem como objetivo incentivar o empreendedorismo no ambiente rural, promovendo o aumento da produção e a criação de oportunidades de renda no campo.