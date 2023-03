A Secretaria de Educação recepcionou os Profissionais de Apoio Escolar, que estarão atuando nas Unidades Escolares com os alunos da Inclusão.Estes profissionais receberam Formação dos profissionais do Centro Municipal de Apoio e Inclusão-CMAI e da Secretária Municipal de Educação.O evento é a I Formação CMAI para os profissionais de apoio escolar. O lema dessa edição foi “Inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças”.