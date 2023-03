A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida para participar do dia D onde será ofertado coleta de exame preventivo - Papanicolau.O câncer de colo de útero é o 4° tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Em Goiás, estimam-se 660 novos casos. Mas o importante é que as chances de cura chegam a 90% quando o câncer é detectado logo no início.Sexta-feira (17/03);Das 8h às 11h e de 13h às 17h.Procure a USF mais próxima de você.