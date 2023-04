Na sexta-feira (31), o auditório da OAB, recebeu o lançamento da campanha de destinação do Imposto de Renda aos fundos municipais da criança, do adolescente e do idoso.“Direcionar parte do seu Imposto de Renda, ajuda nossas crianças, adolescentes, idosos e não custa nada. Seu Imposto de Renda devido pode mudar a realidade de muitas pessoas”, disse a secretária de Desenvolvimento Social, Carol Marques.Os interessados podem falar com o seu contador para destinar os recursos ou falar com a Prefeitura de Formosa por meio do site www.formosa.go.gov.br ou pelo telefone (61) 3981-1082.