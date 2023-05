A Prefeitura de Formosa está realizando durante os dias 12 a 14 de maio a comemoração do aniversário de 67 anos do Distrito do JK. A primeira noite de shows contou com o cantor Vinícius Santana. A abertura do show foi com o cantor local Israel.

Na abertura da solenidade, o vereador Com de Paiva representou a Câmara Municipal e a secretária de Cultura e Turismo, Pâmela Miranda representou o prefeito Gustavo Marques.O policiamento está sendo reforçado com a Guarda Municipal e Polícia Militar. Os bombeiros disponibilizaram viatura de atendimento para o local.Com os shows o comércio do distrito segue aquecido. Comerciantes estão deixando os estabelecimentos abertos durante as atrações. No local artesãs estão expondo os produtos.No sábado (13), durante o dia acontece a cavalgada e de noite o show é com o cantor Thiago Eudes. No domingo (14), encerramento da festa, Jales Vieira se apresenta.