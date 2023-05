Nos dias 12, 13 e 14 de Maio a Prefeitura de Formosa vai comemorar os 67 anos do Distrito do JK. “Você e a sua família é o nosso convidado”, diz em nota.Os shows acontecerão na avenida principal.12 de maio os shows são a partir das 19h a atração principal é Vinícius Santana.13 de maio a partir das 9h acontece a cavalgada. Os shows a partir das 19h é com Thiago Eudes.14 de maio a partir das 19h o show é com Jales Vieira.