Confira o cronograma:

O Circuito Centro-Oeste De Parapente – CICO, divulgou a programação da Copa Brasil Sport e 2ª Etapa do Cico em Formosa-GO.O evento acontece entre os dias 07 e 11 de Junho na Rampa de Voo Livre.Na quarta-feira (7), acontece a recepção e credenciamento às 19h no QG da organização que fica na Praça Rui Barbosa. Às 20h acontecerá a palestra sobre segurança.Durante a quinta-feira (8) até o sábado (10) acontece a saída de ônibus do QG (Praça Rui Barbosa) para a rampa; Briefing da Prova; Início das provas e Confraternização no QG da Organização com som ao vivo;O domingo será o dia coringa caso não haja prova nos dias anteriores. Acontece o “free fly”, voo livre.