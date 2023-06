A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Meio Ambiente tem fortalecido os laços da comunidade e os patrimônios naturais do município.No dia 5 de junho é comemorado o dia mundial do Meio Ambiente. Durante toda a semana atividades serão promovidas pela Prefeitura para aproximar a população da natureza.O Colégio Militar visitou o Parque Ecológico Mata da Bica “Unindo forças pela preservação. Recebemos com alegria a visita do Colégio Militar ao Parque Ecológico Mata da Bica. Juntos, fortalecemos o compromisso com o meio ambiente”, diz a Prefeitura.