A Secretaria Municipal de Agricultura realizou uma reunião com a presença de servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e de sua Superintendente Claudia Farinha, para informações sobre crédito e regularização e atualização dos cadastros dos assentados no município de Formosa.Os assentados tiveram oportunidade de sanar as dúvidas e assinaram os contratos de concessão de uso.