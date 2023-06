A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Meio Ambiente realizou diversas intervenções para divulgar a proteção ambiental durante a semana do meio ambiente.Na quarta-feira (8), o secretário Ian Thome, com sua equipe realizou plantio de mudas no Parque Ecológico Mata da Bica, doação de mudas no deck com a presença de fiscais e analistas a fim de orientações para a população em geral.