Está acontecendo em Formosa o Circuito Centro Oeste de Parapente – CICO e da Copa Brasil Sport.O município conta com a presença de cerca de 120 pilotos de todo o país para colorir o céu de Formosa, considerado o Havaí do Voo Livre. “Foi um sucesso”, pontua a Prefeitura.As competições seguem durante sexta-feira (9), e sábado (10), na Rampa de Voo Livre do Vale do Paranã.Formosa tem investido em voo livre para crescer cada vez mais os modais do turismo no município.