O município conta com a presença de cerca de 120 pilotos de todo o país para colorir o céu de Formosa, considerado o Havaí do Voo Livre.

Aconteceu na sexta-feira (9), o segundo dia do Campeonato CICO - Circuito Centro Oeste de Parapente e Copa Brasil Sport em Formosa. O show de noite foi com a Banda Sevilha na Praça Rui Barbosa.No sábado (10), a partir das 10h é o último dia de atividades na Rampa de Voo Livre do Vale do Paranã. Às 18h a Feira da Lua acontece na Praça Rui Barbosa. A Banda Zina se apresentará no palco montado.Depois de um dia de provas a Prefeitura realiza essa recepção para os pilotos e moradores confraternizarem.