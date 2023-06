Aconteceu no sábado (10), o último dia do Campeonato CICO - Circuito Centro Oeste de Parapente e Copa Brasil Sport. “Foi incrível. O dia estava lindo e com ótimas térmicas”, disse a Prefeitura de Formosa.O evento acontece no feriado de Corpus Christi. Os organizadores prometeram realizar mais uma edição no próximo ano.A premiação dos dois eventos aconteceu às 19h na Praça Rui Barbosa.