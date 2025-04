Entenda:

A queixa surgiu do Ministério Público de Goiás (MPGO) durante uma transmissão ao vivo do programa Café com Notícias, apresentado pela Rádio Lance FM, na cidade de Formosa. Nesse programa, o locutor Fábio José teria feito uma ligação entre as religiões de origem africana e seus seguidores.

O MPGO chegou a sugerir um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para compensar os danos morais coletivos, porém o apresentador disse que não estava interessado, pois, segundo suas palavras, não houve qualquer declaração que desmerecesse as religiões mencionadas.

NOTA À IMPRENSAA defesa do radialista Fábio JR – (Fábio José de Souza Rodrigues), profissional atuante na emissora Rádio Lance FM, vem a público esclarecer que, em recente decisão de primeira instância, foi imposta ao comunicador uma condenação no valor de R$ 100 mil. Todavia, após a devida interposição de recurso à instância superior, o Tribunal entendeu por bem revisar a condenação, reduzindo significativamente o valor da indenização para R$ 40 mil.A redução expressiva do montante evidencia o reconhecimento, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da desproporcionalidade da decisão inicial, e reforça a confiança da defesa no devido processo legal e na reavaliação criteriosa dos autos.Por fim, ressalta-se, que o radialista segue exercendo sua profissão com ética e responsabilidade, e a defesa continuará adotando todas as medidas cabíveis para assegurar a plena observância dos seus direitos.ADV. FÁBIO MARQUESOAB/GO 45.142ADV.VINICIUS COSTA REGOOAB/MG 235.181GABRIEL ANTHONY ARAÚJO LIMAESTAGIÁRIO23/04/2025