A Câmara de Formosa já iniciou os tramites para que Renato Lobo assuma a vaga do MDB.



Na Câmara os votos por bancada está virando realidade. Cada partido por meio do líder deve fechar questão de voto, o que pode começar a complicar as votações do executivo local.

Markim Reis será o novo secretário de Articulação Política de Formosa-GO. O vereador vai se afastar da Câmara e abrir vaga para o primeiro suplente do MDB, Renato Lobo. A pasta de Obras também vai sofrer mudanças.As informações já tinham sido divulgadas com exclusividade pelo radialista Fábio JR do programa Café com Notícias da Rádio Lance.Ao que tudo indica o atual secretário de Obras, Pedro Ribeiro, também vai deixar o cargo. O substituto ainda não foi revelado.A reforma administrativa de Simone acontece após os 100 dias de mandato. Outras áreas devem receber a reforma administrativa que ainda não foi divulgada pela Prefeitura.