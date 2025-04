Dez instituições hospitalares da rede pública de saúde de Goiás receberam a distinção de Alta Conformidade na Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente – Hospitais com UTI 2024, promovida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).Esse resultado, revelado durante a campanha de Abril Verde, comprova a excelência dos serviços de saúde e a segurança no ambiente de trabalho que o Governo de Goiás oferece aos seus pacientes.Alta Conformidade da AnvisaA avaliação, realizada anualmente pela Anvisa, examina a conformidade dos hospitais com UTI às diretrizes nacionais sobre segurança do paciente. Os resultados são obtidos através de 21 indicadores fornecidos pelos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) e pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).As instituições da Secretaria Estadual de Saúde (SES) que alcançaram a Alta Conformidade são: Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana); Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugol); Hospital Estadual de Formosa (HEF); Hospital Dr. Alberto Rassi (HGG); Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso); Hospital da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu); Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT); Hospital de Trindade (Hetrin); Hospital do Centro-Norte Goiano (HCN) e Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).Abril VerdeNo mês de Abril Verde, a SES reafirma seu compromisso com ações que melhoram a segurança nas unidades de saúde, promovendo ambientes mais seguros tanto para os trabalhadores quanto para os pacientes, além de consolidar práticas que salvam vidas.Com o intuito de reforçar a regionalização da saúde, a SES estabeleceu, em janeiro de 2025, o Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia em Segurança do Paciente, cujo objetivo é fortalecer a segurança do paciente em todo o estado, oferecendo apoio à gestão nas tomadas de decisão e colaborando para a diminuição de eventos adversos na área da saúde.