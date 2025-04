Exposições sem custo, promovidas pelo Arquivo Público do DF, apresentam fotografias da época em que a capital estava sendo construída e esboços do Plano Piloto elaborados por Lucio CostaExposições sem custo, promovidas pelo Arquivo Público do DF, exibem fotos da época da construção da capital e esboços do Plano Piloto elaborados por Lucio Costa.A primeira exposição, intitulada Alma e Concreto, reúne imagens do período em que a capital começou a se delinear, destacando especialmente os candangos: indivíduos de diversas regiões que se mudaram para Brasília para ajudar a erguer a cidade.Lucio CostaA segunda exposição, localizada ao lado da primeira, apresenta um acervo que, até recentemente, estava longe de Brasília. Rascunhos autênticos do projeto do Plano Piloto, criados pelo urbanista Lucio Costa e que antes pertenciam exclusivamente à Casa da Arquitectura de Portugal, foram digitalmente compartilhados com o Arquivo Público após a assinatura de um convênio em fevereiro deste ano. Agora, eles foram impressos em grande formato e estão disponíveis para o público na Esplanada. O título da expo, A Cidade que Inventei, alude ao nome de uma publicação onde Lucio Costa narra o processo de criação da capital.As duas exposições estarão acessíveis ao público deste sábado (19) até segunda-feira (21), a partir das 14 horas. As estruturas estão localizadas no gramado central da Esplanada dos Ministérios, próximo à Catedral Metropolitana de Brasília. A entrada é livre e não há necessidade de retirar ingresso.