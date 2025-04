Novas diretrizes para a prevenção da gripe aviária no Brasil foram implementadas através da Portaria nº 782, que foi divulgada em março no Diário Oficial da União.Com uma duração de 180 dias, esse documento determina a suspensão, em todo o país, de exposições, torneios, feiras e outros eventos que envolvam aglomeração de aves, além de proibir a criação de aves para fins comerciais ao ar livre em piquetes que não possuam uma tela de proteção no topo.A portaria ainda estipula que ração e água devem ser mantidas apenas dentro dos galpões. No que diz respeito a eventos com aglomeração de animais, as restrições podem ser ajustadas com base em uma avaliação epidemiológica e com a aprovação de um plano de biosseguridade pelo Serviço Veterinário Estadual.Agrodefesa e a Gripe AviáriaA Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), encarregada da sanidade animal em Goiás, acredita que as diretrizes implementadas pelo Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa) refletem a continuidade dos esforços já desenvolvidos pela agência em Goiás, de acordo com as orientações da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).Silvânia Andrade, coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Avícola da Agrodefesa, acrescenta que a agência já exige a apresentação de um plano de biosseguridade para eventos que envolvem aglomeração de aves.Ela menciona que, desde 2023, a Agrodefesa tem trabalhado em um plano de vigilância para a Influenza Aviária e a Doença de NewCastle, que atualmente se encontra em seu terceiro ciclo de monitoramento.Além da vigilância ativa, a Agrodefesa destaca a relevância das notificações feitas pela população e pelos profissionais que atuam em campo.Mercado goianoAtualmente, Goiás ocupa a 5ª posição entre os estados brasileiros em exportação de carne de frango. Em 2024, conforme dados do Agro em Dados, o valor bruto da produção goiana (VBP) alcançou R$ 8,7 bilhões, o que representa 4,9% do total das exportações do Brasil, com 21,6 mil toneladas enviadas para fora do país apenas em dezembro.Os principais destinos da carne de frango oriunda de Goiás são Japão, Emirados Árabes Unidos, China e Arábia Saudita.