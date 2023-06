“Seguimos trabalhando em parceria e com dedicação para melhorar a vida dos nossos munícipes. Juntos, alcançaremos resultados positivos”, disse o prefeito Gustavo Marques na ocasião.

Aconteceu na Prefeitura de Formosa uma importante reunião para agilizar a emissão de identidades no município.Foi acordado a aquisição de 2 kits de equipamentos de identificação pela Prefeitura de Formosa. A iniciativa tornará o processo mais eficiente e rápido.Participaram do encontro o Secretário de Assuntos Econômicos, Luiz Gasper; o Superintendente de Identificação do Estado, Hebert Leonardo; o Delegado da Polícia Civil, José Antônio e os vereadores Joelson, Índio, Roberta Brito e Com.Também foi discutido planos para a realização de mutirões de emissões de identidade, ampliando a capacidade de atendimento.