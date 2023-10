A partir desta segunda-feira, de 02/10 a 11/10, a Prefeitura de Formosa estará nas USFs do município de segunda a sexta-feira realizando a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos.Somente nas USFs da Formosinha, Setor Nordeste e Bela Vista que acontecem as quartas-feiras.É necessário levar o Cartão do SUS e o Cartão de Vacina.