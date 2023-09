O ex-prefeito Itamar Barreto se reuniu na tarde desta quarta-feira (27), com o senador Vanderlan Cardoso, com o deputado federal Ismael Alexandrino e com o ex-deputado federal Thiago Peixoto.A reunião aconteceu no Senado Federal. Vanderlan é presidente do PSD em Goiás e Ismael é o vice-presidente. Thiago Peixoto já foi deputado federal pelo partido.Na visita em Formosa o deputado estadual Wilde Cambão (PSD) já tinha reforçado o apoioItamar Barreto vai manter a presidência do partido em Formosa. Enquanto era prefeito, realizou encontro regional do partido na região do entorno.A data também é simbólica por marcar o aniversário de 12 anos da fundação do partido. Em 27 de setembro de 2011 o PSD obteve o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Itamar Barreto permanece no partido desde sua fundação.