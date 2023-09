A Prefeitura de Formosa, através da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta quinta-feira (28), no CRAS II, uma reunião com assentamentos da Reforma Agrária do Município, onde estiveram presentes tabelião do Cartório de Formosa e servidores do INCRA, para tratar de regularização de títulos.A segurança oferecida pela regularização é de grande importância para os produtores “Uma reafirmação da dignidade que todos merecem”, diz a Prefeitura.Os assentados puderam tirar dúvidas cartorárias e sobre a reforma agrária.