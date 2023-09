No dia 05/10 (quinta-feira) às 11h no Ginásio de Esportes Evani Juarez de Paiva, próximo ao Fórum, acontece a entrega de cartões Mães de Goiás e Dignidade.A novidade é que pela primeira vez serão entregues os cartões Dignidade, o programa do governo estadual que contempla com R$ 300 mensal os idosos em vulnerabilidade social.Ah, não esqueça de levar um documento com foto para fazer a retirada do seu cartão.Confira no site da Prefeitura de Formosa a lista de contemplados.