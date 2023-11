A Prefeitura de Formosa vai celebrar a arte e a tradição da Capoeira com o batizado e a troca de cordas dos alunos dos Projetos Sociais do CRAS II - Lagoa dos Santos e Espaço Gerações - Bairro Vila Verde.O Batizado é quando um praticante da arte recebe sua primeira corda, a graduação.- SÁBADOIFG- CÂMPOS FORMOSA16h- DOMINGODeck - Mata da Bica09hO evento é uma parceria entre o Centro Cultural de Capoeira - Raízes do Brasil e as Secretarias de Esporte e Desenvolvimento Social.