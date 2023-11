A Prefeitura de Formosa por meio do secretário municipal de Governo, Antônio Pimentel, esteve na rodoviária do Plano Piloto em uma ação conjunta de várias cidades, juntamente com a secretária de Estado do Entorno do Distrito Federal, Caroline Fleury, para buscar melhorias na integração, conforto, segurança e eficiência no transporte coletivo entre Formosa e o Distrito Federal.“Estamos lutando por nossos moradores que precisam de transporte público para Brasília”, disse o secretário na ocasião.