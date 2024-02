Para receber o benefício e garantir a permanência no Bolsa Família, qualquer mudança de endereço, emprego e renda precisa ser atualizada no cadastro para o devido acompanhamento de condicionalidades.Mais que transferência de renda, o Programa é uma forma de garantir seu acesso a direitos sociais básicos como saúde e educação e construir um futuro melhor.Para atualizar em Formosa, compareça ao CadÚnico. O endereço é na Praça do Mercado, nº 460, Setor Central (Fundos da Praça da Feira).Tire suas dúvidas nos Telefones: (61) 3631-5199 e Celular: (61) 9 8322-1322