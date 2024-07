O Jardim Triângulo está recebendo asfaltamento. O anúncio foi feito pelo prefeito Gustavo Marques.Bom dia, população formosense! Para aqueles que não acreditavam, aqui no Jardim Triângulo o compromisso está sendo cumprido. Estou aqui, de perto, conferindo todo o trabalho que está sendo feito e a finalização do asfalto. Este asfalto é um compromisso que leva qualidade de vida, melhorias e benefícios para toda a população deste setor. Reafirmo, como prefeito, todos os dias o meu compromisso com a população formosense”, diz Gustavo.