O município de Formosa realizou na sexta-feira (12), homenagem as forças de segurança com o Título de Mérito Formosa Imperatriz - Mérito Bravura Municipal através do decreto n. 4.924/24 conforme lei n. 478/11 pelos relevantes serviços prestados a toda população formosense.Os profissionais são verdadeiros heróis que, dia após dia, colocam suas vidas em risco para proteger a nossa comunidade. São a prova viva de que a Segurança Pública de Formosa está em boas mãos.O prefeito Gustavo Marques elogiou a presteza “Tive a imensa honra e a enorme alegria de proporcionar, em nome de todos os formosenses, a entrega de Certificados de Reconhecimento aos nossos valorosos policiais e guardas municipais de Formosa. ‍Foi um momento emocionante, onde pude agradecer pessoalmente a cada um por sua dedicação, bravura e compromisso com a segurança da nossa cidade. Continuaremos trabalhando juntos para construir uma cidade cada vez mais segura e pacífica para todos”, disse o prefeito.