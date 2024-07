O Presidente da Comissão Provisória Executiva Municipal do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, do Município de Formosa/GO, lançou edital de convocação para para a Convenção Municipal do MDB, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2024, com início às 18:00 horas e término às 22:00 horas, podendo os suplentes votarem a partir das 20:00 horas, em caso de ausência dos titulares, na Câmara de Formosa.O Presidente da Comissão Provisória Executiva Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB, do Município de Formosa/GO na forma da legislação eleitoral em vigor, pelo presente instrumento, CONVOCA os senhores membros do Diretório Municipal, titulares e suplentes, Delegados à Convenção Estadual, titulares e suplentes, Vereadores, Deputados Estaduais e Federais do MDB com domicílio eleitoral neste município, e membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral neste município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO MDB, a realizar-se no dia 05 de Agosto de 2024, com início ás 18:00 horas e término às 22:00 horas, podendo os suplentes votarem a partir das 20:00 horas, em caso de ausência dos titulares, na Rua Herculano Lobo Centro - PLENARIO ARTHUR MAGALHÃES FILHO, Câmara Legislativa Municipal, Formosa - GO, 73801-250, nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte:ORDEM DO DIAa) Decisão sobre Coligação Majoritária;b) Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, para as eleições de 06 de outubro de 2024;c) designação de um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da eventual coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de delegados, na forma do art. 5º daRes.23.609/2019 do TSE;d) Delegação de poderes à Comissão Provisória Executiva Municipal para celebrar coligações com outros partidos (eleição majoritária), bem como para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes à chapa de candidatos às eleições proporcionais;e) Sorteio dos números dos candidatos a Vereador.Formosa, 12 de Julho de 2024.Marcos Goulart de AraújoPresidente da Comissão Provisória Executiva Municipal do MDB