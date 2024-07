O governador Ronaldo Caiado entregou 26 outorgas de uso de água para a produção de frutas a agricultores que participam do Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã. Entre os beneficiados estão os municípios de Formosa, com 12 outorgas, e Flores de Goiás, com 14.A entrega ocorreu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira nesta quinta-feira (18/07), onde dezenas de famílias do Nordeste Goiano também receberam 50 títulos definitivos de domínio de terras. “O Governo de Goiás construiu uma relação de respeito com as pessoas que ali moram. Estamos melhorando suas vidas, oferecendo dignidade, cidadania, saúde, educação de qualidade, emprego e renda, além de legalização de terras e infraestrutura, como rodovias e pontes”, destacou o governador.Os benefícios aos agricultores foram anunciados pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Pedro Leonardo Rezende, que está à frente do programa. Ele ressaltou a parceria com o Governo federal. “Fica aqui em nome de cada agricultor e agricultora a nossa gratidão à Agência Nacional de Águas”, assinalou.A secretária municipal de Agricultura de Formosa, Michele Guimarães, enfatizou: “O que o governo de Goiás está fazendo é, na verdade, um divisor de águas nessa área, especialmente para os pequenos agricultores assentados da reforma agrária”.Outorgas de ÁguaAs outorgas para a utilização de recursos hídricos viabilizam a adesão de agricultores familiares ao Projeto de Fruticultura Irrigada do Vão do Paranã. A produtora Josélia Sousa, de Flores de Goiás, classificou a concessão como uma conquista que impulsionará seu negócio. Até então, ela retirava água de um poço. “É a porta que precisamos para usar a água do rio com segurança e tranquilidade, dentro da lei. Vai melhorar muito a produção”, afirmou.A presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Veronica Sánchez, destacou que a outorga é “um elemento essencial” para aumentar a produtividade agrícola com responsabilidade. Durante o evento, ela anunciou outras cinco outorgas preventivas que beneficiarão mais 200 pessoas no Nordeste Goiano. Em sua primeira etapa, o Projeto de Fruticultura Irrigada viabiliza a produção de manga e maracujá por famílias de Flores de Goiás, São João D’Aliança e Formosa.O secretário Nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira, também participou da solenidade. Na ocasião ele projetou um investimento superior a R$ 3 milhões na iniciativa e a aquisição de mais 50 kits de irrigação para uso das famílias locais.Fonte: Governo de Goiás