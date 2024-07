A comissão provisória do PSD Formosa lançou convocação para convenção municipal para o dia 2 de agosto, com início às 16 horas. O empresário Itamar Barreto compõe a agremiação e é um dos principais nomes.O Presidente do Partido Social Democrático - PSD do Município de Formosa-GO, na forma da legislação eleitoral vigente e nos termos dos artigos 20, 33, 34 e outros pertinentes do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção Municipal do PSD de Formosa-GoO, a ser realizada no dia 02 de Agosto de 2024, com início às 16horas, e término às 18 horas, na Avenida Valeriano de Castro, Centro, nº 68, desta cidade, para deliberação da seguinte:ORDEM DO DIA1. Escolha dos candidatos do Partido Social Democrático (PSD) de Formosa-GO aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do dia 6 de outubro de 2024;2. Escolha dos candidatos do Partido Social Democrático (PSD) de Formosa-GO ao cargo de Vereador nas eleições proporcionais do dia 6 de outubro de 2024;3. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias;4. Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador do Partido5. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do Partido Social Democrático (PSD), conforme os termos do artigo 56 do Estatuto do PSD;6. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.