Disque 100

Segue a lista das 50 cidades com maiores taxas de estupro:

Sorriso (MT) – 113,9 Porto Velho (RO) – 113,6 Boa Vista (RR) – 110,5 Itaituba (PA) – 100,6 Dourados (MS) – 98,6 Rio Branco (AC) – 97,9 Três Lagoas (MS) – 88,5 Guarapuava (PR) – 87,3 Almirante Tamandaré (PR) – 85,1 Luziânia (GO) – 83,7 Breves (PA) – 83,2 Chapecó (SC) – 82,8 Paragominas (PA) – 82,4 Passo Fundo (RS) – 82,0 Castanhal (PA) – 81,7 Viamão (RS) – 80,3 Barcarena (PA) – 79,7 Parauapebas (PA) – 78,8 Camboriú (SC) – 78,6 Colombo (PR) – 76,7 Araucária (PR) – 75,8 Cametá (PA) – 74,5 Uruguaiana (RS) – 72,5 Alvorada (RS) – 72,1 Abaetetuba (PA) – 72,1 Santana (AP) – 71,5 Gravataí (RS) – 71,3 Altamira (PA) – 71,3 Trindade (GO) – 70,2 Itajaí (SC) – 70,1 Piraquara (PR) – 69,9 Fazenda Rio Grande (PR) – 69,9 Sinop (MT) – 69,8 Ponta Grossa (PR) – 69,8 Teresópolis (RJ) – 69,6 Campo Grande (MS) – 69,3 Linhares (ES) – 69,0 Formosa (GO) – 68,2 Botucatu (SP) – 67,5 Paranaguá (PR) – 67,2 Manacapuru (AM) – 64,8 Cuiabá (MT) – 64,5 Cascavel (PR) – 63,5 Jataí (GO) – 63,4 Tangará da Serra (MT) – 62,9 Barretos (SP) – 62,9 Aparecida de Goiânia (GO) – 62,1 Itumbiara (GO) – 62,1 Paulo Afonso (BA) – 62,0 Ourinhos (SP) – 60,6

O estudo do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 publicou as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes com taxas mais elevadas de Estupros no país. Goiás possui seis cidades na lista: Formosa, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia e Trindade.Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024, Formosa ocupa a 38ª posição no ranking nacional, com taxa de 68,2 ocorrências a cada 100 mil habitantes. O estudo considerou as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes e as taxas mais elevadas.A taxa de estupros em Formosa supera significativamente a média estadual, que é de 50,2 estupros por 100 mil habitantes.O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024 revela que, no Brasil, ocorre um estupro a cada seis minutos. Alarmantemente, grande parte das vítimas tem entre 0 e 13 anos, configurando estupro de vulnerável. Os dados são coletados a partir das secretarias de segurança pública estaduais, polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais.Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia sobre violações de direitos humanos da qual seja a vítima ou mesmo tenha conhecimento de que acontece com outra pessoa. O Disque Direitos Humanos – Disque 100 está disponível diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.