Os números indicam um cenário cada vez mais confortável para Décio do Ideal, que tem apresentado um crescimento constante tanto nas pesquisas quanto no apoio popular. Desde que lançou oficialmente sua candidatura, Décio tem se destacado como o nome mais preparado para governar Formosa.



Décio do Ideal se destaca por seu perfil de gestor eficiente e conhecedor dos desafios da cidade, o que o coloca à frente de seus concorrentes. Sua proposta de governo inclui a melhoria da infraestrutura de Formosa, a criação de novas oportunidades de emprego, o fortalecimento da saúde e da educação, e a promoção de políticas que incentivem o crescimento econômico da cidade.



O candidato tem ressaltado em suas falas que a experiência adquirida como empresário e sua ligação direta com o povo de Formosa são seus principais diferenciais. "Estou pronto para governar Formosa com responsabilidade e compromisso. A nossa cidade merece muito mais, e eu sei como fazer isso acontecer", disse Décio em um de seus recentes eventos de campanha.

Reprodução: Pesquisa espontânea para prefeito. Pesquisa Eleitoral - GO-04097/2024

Reprodução: Pesquisa estimulada para prefeito. Pesquisa Eleitoral - GO-04097/2024

Reprodução: Rejeição Estimulada para prefeito. Pesquisa Eleitoral - GO-04097/2024

A Pesquisa Eleitoral - GO-04097/2024 para prefeito de Formosa-GO foi divulgada na tarde desta terça-feira (24) pelo Portal Foca Lá. Com quase 7% de diferença na pesquisa estimulada, Décio (Avante) agora aparece com 33,96%, ampliando a distância em relação a Delegada Fernanda (PP), que está com 27,49%. Em terceiro lugar aparece Simone Ribeiro (PL) com 17,91% seguida pelo Delegado Yasser (PV) com 2,61%, e Fábio Jr (PSDB)., o Águia, com 2,24%.A pesquisa foi realizada durante os dias 18 e 19 de setembro de 2024. Foram 800 entrevistados. A margem de erro máxima prevista é de 3,45 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95% e baseada em uma amostra aleatória. A pesquisa foi registrada sob o número GO-04097/2024 da JM PESQUISA E SERVICOS LTDA / JM PESQUISA E SERVICOS.Ainda há um percentual significativo de eleitores indecisos, totalizando 10,82%; Não votaria em nenhum dos candidatos 4,9%.